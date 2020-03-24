В Мордовии 8-летняя девочка, играя со своим братом, получила ножевое ранение

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней девочки.

Днём 19 марта в Ичалках 8-летняя девочка, находясь у себя дома, играла вместе со своим братом 2009 года рождения. В определенный момент мальчик бросил в сторону сестры коробку с керамическим ножом, лезвие которого попало в школьницу. Брат пострадавшей сразу же позвонил родителям и рассказал о случившемся. Девочка была оперативно госпитализирована.

В настоящее время инспектор по делам несовершеннолетних ММО МВД РФ «Ичалковский» проводит проверку по факту случившегося.

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Источник: 13.мвд.рф