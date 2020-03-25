Гороскоп на 26 марта: Тельцам не стоит что-либо покупать, Весам следует побыть в одиночестве, а Стрельцам предстоит найти способ чаще видеть родных

Овен

В этот день Овнов могут попросить проглотить свою гордость и поддаться чужой воле, но вам будет сложно это сделать.

Телец

Звезды не рекомендуют Тельцам в этот день что-либо покупать. Если на работе возникнет конфликт, ни в коем случае не становитесь на чью-то сторону.

Близнецы

Страсть и романтика витают в воздухе, Близнецы. Постарайтесь раньше закончить с работой, чтобы как можно больше времени провести с особенным для вас человеком.

Рак

Одним из членов семьи может в этот день огорчить Раков. Прежде чем принимать важное решение, тщательно взвесьте все «за» и «против».

Лев

Львам следует трезво оценивать свои силы и не пытаться сделать больше, чем вы можете физически, в противном случае вы рискуете подорвать свое здоровье.

Дева

В этот день Девы осознают свою особую привязанность к другу, с которым вы проводите много времени. Если не сможете выразить свои чувства словами, подберите подарок.

Весы

Уединение может потребоваться в этот день Весам, но весь мир, кажется, этого не понимает. Найдите время, чтобы побыть в одиночестве, вам это нужно.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут захотеть купить роскошный подарок кому-то из своих близких.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут разрываться между обязанностями и желанием побыть с родными и близкими. Возможно у вас выйдет переложить часть своей работы на коллег.

Козерог

Работа может требовать от Козерогов круглосуточного присутствия, но семья все же важнее, поэтому не задерживайтесь поздно на службе.

Водолей

Водолеям также стоит меньше времени проводить на работе и больше со своим избранником. Если такового нет, то может это связано как раз с тем, что вы постоянно на работе?

Рыбы

В этот день у Рыб может проснуться чувство справедливости и вам захочется помочь бездомному или пожертвовать деньги в фонд борьбы со СПИДом, к примеру.

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