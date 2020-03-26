В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении мужчины, обвиняемого в заведомо ложном доносе

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который, будучи пьяным, попал в ДТП, а затем сообщил об угоне своей машины, дабы избежать ответственности.

Житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем своего автомобиля. В определенный момент мужчина потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало в кювет. Житель Рузаевки покинул место инцидента, оставив автомобиль. Затем гражданин сообщил полицейским о том, что его машина была угнана. Данные действия горожанин совершил, дабы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка в кратчайшие сроки выяснили, что информация об угоне автомобиля является ложной.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф