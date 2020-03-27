В Мордовии осудили жителя Саранска, повторно севшего за руль своего автомобиля в состоянии опьянения

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, который повторно сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре минувшего года 43-летний житель Саранска, находясь в селе Новая Карьга Краснослободского района, сел за руль своего автомобиля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. В определенный момент движения мужчина потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на опору газовой стойки. На месте ДТП гражданина задержали инспекторы ДПС.

Ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Краснослободский районный суд избрал в отношении жителя Саранска наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год и 8 месяцев.

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Источник: krasnoslobodsky.mor.sudrf.ru