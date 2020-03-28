Уголовное дело в отношении жителя Саранска, обвиняемого в угоне машины, было прекращено за примирением сторон

В Саранске уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля, было прекращено по причине примирения сторон.

Вечером 25 января текущего года 25-летний житель Саранска гостил у своего знакомого, проживающего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Ульянова. На кухне молодой человек увидел ключи от автомобиля марки «Хендай-Солярис», принадлежащего владельцу жилья, которые в итоге незаметно похитил. Парень сел за руль автомобиля, завел двигатель и отправился кататься по территории Октябрьского и Ленинского районов Саранска. Владелец машины об этом ничего не знал. Покатавшись, горожанин вернул автомобиль на прежнее место.

Знакомый обвиняемого представил письменное заявление о прекращении уголовного дела по причине примирения сторон. Гражданин заявил, что никаких претензий не имеет, поскольку знакомый загладил свою вину.

Решением суда уголовное дело было прекращено.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru