В Саранске пойдут под суд работники коммерческой организации, по вине которых погибли три человека

В Саранске суд вынесет приговор в отношении работников коммерческой организации, по вине которых на строительной площадке произошел инцидент, унесший жизни нескольких человек.

Указанное происшествие произошло 13 ноября 2017 года. На строительном объекте обрушился лестничный марш. В результате данного инцидента погибли три человека. Ещё один человек был тяжело травмирован.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 20 сентября по 11 октября 2017 года работниками формовочного цеха АО «Железобетон» был изготовлен лестничный марш с наличием ослабленного сечения на пятой ступени. Данный недостаток должен был стать причиной запрета реализации продукции, но ответственные лица не предприняли необходимые меры.

В итоге лестничный марш, изготовленный с нарушениями проектных характеристик, был принят на склад готовой продукции АО «Железобетон», а затем вместе с другими железобетонными изделиями был реализован ООО «СМУ-1» и поставлен на строительную площадку многоквартирного дома, расположенного на улице Гагарина.

Указанный лестничный марш 13 ноября 2017 года был смонтирован на межэтажную площадку между десятым и одиннадцатым этажами строящегося дома. В тот же день с башенного крана на данное изделие упала металлическая цепь весом более 10 кг, из-за чего в ослабленном сечении на пятой ступени образовались трещины. Когда один из погибших каменщиков наступил на лестничный марш, произошло его разрушение по сечению с дальнейшим разрушением маршей с десятого до первого этажа.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного по данному факту, являются начальница и контролер лаборатории и отдела технического контроля, а также бывший начальник формовочного цеха и АО «Железобетон».

В настоящее время материалы указанного уголовного дела находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru