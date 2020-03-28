В Краснослободском районе директора одного из местных учреждений привлекли к ответственности за нарушение закона

Прокуратура Краснослободского района в ходе проверки исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в деятельности администрации МКУ «Центр культуры Краснослободского муниципального района» выявила нарушения.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что при проведении открытого аукциона в электронной форме на приобретение музыкальных инструментов в документацию не были включены все необходимые требования к участникам закупки. Кроме того, срок оплаты работ был установлен в банковских днях.

Директор МКУ «Центр культуры Краснослободского муниципального района» был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru