Народные приметы на 29 марта подскажут, установится ли в ближайшее время теплая погода

Народные приметы на 29 марта помогут узнать, будут ли ближайшие дни отличаться теплой погодой.

Несколько столетий назад люди, которые на постоянной основе следили за погодой и закономерностями её изменения, обнаружили своего рода метеорологическое правило, гласящее, что теплая погода 29 марта является гарантией того, что высокая температура воздуха продержится в ближайшие дни.

Наличие облаков в этот день народные приметы называют предвестником скорого наступления дождливой погоды.

Народны поверья запрещают 29 марта давать деньги в долг, чтобы не оказаться в крайне затруднительном материальном положении. Также приметы не рекомендуют в этот день есть после захода солнца. Считалось, что игнорирование данного предписания также приведет к нищете.