Гороскоп на 29 марта: Овнам не следует заранее паниковать, у Львов возникнут проблемы на работе, а Козероги ощутят положительные перемены в жизни

Овен

Звезды советуют Овнам не позволять тревожным мыслям о будущем портить вашу прекрасную действительность.

Телец

Образование и творчество выходят на передний план, Тельцы. Не обойдется без раздражителей, но в целом этот будет хороший день.

Близнецы

В этот день Близнецы всерьез начнут рассматривать перспективы работы на дому. Перед принятием окончательного решения взвесьте все «за» и «против».

Рак

На социальном мероприятии Раки могут познакомиться с близкими вам по духу людьми со схожими интересами.

Лев

У Львов могут возникнуть сложности с проектом, над которым вы в настоящее время трудитесь – может потребоваться гораздо больше времени и сил, чем вы предполагали.

Дева

В этот день Девы почувствуют прилив сил и вдохновения, которые помогут вам решиться начать новый интересный проект.

Весы

С Весами может приключиться нечто удивительное в этот день. К примеру, ваш избранник признается в любви или сделает предложение.

Скорпион

Общение с любимым человеком для Скорпионов может перейти на уровень исполнения романтических песен или чтения поэзии.

Стрелец

Стрельцы, которые решаться в этот день публично представить свой творческий проект, вполне могут рассчитывать на признание, комплименты и успех.

Козерог

Жизнь Козерогов меняется в позитивную сторону, даже если эти перемены не видны глазу. Правда, вы будете ощущать легкий страх, что все хорошее скоро закончится.

Водолей

Звезды советуют Водолеям записать и расшифровать свои сны в этот день, ведь они откроют двери в ваше подсознание и помогут разрешить некоторые внутренние проблемы.

Рыбы

Близкие или знакомые Рыб в этот день могут пригласить вас на свадьбу. Социальное мероприятие поможет вам обрести новых друзей.

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