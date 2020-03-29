В Мордовии осудили 48-летнего врача, который убил 15-летнего подростка

В Мордовии суд вынес приговор в отношении врача, который убил подростка.

Преступление было совершено вечером 13 апреля прошлого года. 15-летний парень, проживавший в селе Большие Березники, вместе со своей подругой катался на мопеде. В районе лесополосы, расположенной возле села Марьяновка, юноша сделал остановку. Спустя некоторое время, неподалеку от подростков остановился автомобиль. Затем история развивалась подобно сюжетам некоторых фильмах, герои которых умирают вследствие заказных убийств. В транспортном средстве опустилось стекло, после чего раздался выстрел. Подросток упал на землю. Автомобиль быстро уехал с места инцидента. Подруга пострадавшего вызвала медиков и позвонила друзьям. К сожалению, спасти парня, у которого ещё вся жизнь была впереди, не удалось. Юноша скончался по причине обильной кровопотери. Выяснилось, что пуля перебила бедренную артерию.

Тем, кто лишил парня жизни, оказался 48-летний врач детской стоматологической поликлиники. Вечером 14 апреля мужчина оформил явку с повинной. Гражданин заявил, что он, увидев в темноте светящиеся глаза, подумал, что возле лесополосы ходит волк. Какой-либо преступный умысел в своих действиях мужчина отрицал.

Верховный суд Мордовии приговорил врача к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Стоит отметить, что изначально мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье об убийстве, но со временем его действия были расценены в качестве причинения смерти по неосторожности.

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Источник: vs.mor.sudrf.ru