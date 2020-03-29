Гороскоп на 30 марта: поездка Близнецов может быть отложена, Скорпионы должны скрывать свое волнение, а Водолеям могут признаться в любви

Овен

Финансовая цель, которую Овны надеялись очень скоро достичь, уже близко, но для ее реализации все еще предстоит завершить тысячу дел.

Телец

Это будет суетливый день, Тельцы. Трудности на работе навалятся не только на вас, но и на ваших коллег, но объединив усилия вы все сможете преодолеть.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов, что ваша запланированная ранее поездка может быть отложена. Именно отложена, а не отменена, так что не падайте духом.

Рак

Планы Раков могут быть нарушены в этот день – оговоренная заранее встреча может не состояться. Поверьте, для этого есть серьезная причина.

Лев

На встречу со Львами опоздает ваш избранник. Будьте терпеливы, ведь ждать может придется долго. В конце концов вы встретитесь и все будет хорошо.

Дева

Близкий знакомый или родственник может взвалить на плечи Дев в этот день свои проблемы и заботы, если вы это позволите сделать, конечно же.

Весы

Весы могут столкнуться с финансовыми осложнениями, но звезды советуют переждать несколько дней, ничего не предпринимая. Вскоре произойдут корректировки, и ваше положение восстановится.

Скорпион

Испуг и волнение будут сопровождать Скорпионов на протяжении этого дня, только нельзя показывать эти чувства избраннику, из-за которого вы себя так ведете.

Стрелец

Выражение ваших чувств в этот день, Стрельцы, может отпугнуть потенциального избранника, поэтому следует проявлять сдержанность.

Козерог

Планы Козерогов могут быть нарушены финансовыми осложнениями. Если вы боитесь потратить больше запланированной суммы, то возьмите с собой только необходимый минимум.

Водолей

Кто-то с работы Водолеев может в этот день проявить свои романтические чувства к вам. Не стоит сразу же отвергать предложение, возьмите паузу для обдумывания ситуации.

Рыбы

Рыбам в этот день придется долго ждать возвращения своей половинки с любимых занятий. Найдите увлекательный и познавательный фильм, чтобы скоротать время.

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