Гороскоп на 31 марта: на Тельцов нападут грусть и тоска, Ракам потребуется найти компромисс, а Козерогам не стоит ревновать

Овен

Овнам, которые хотят вырваться из замкнутого круга рутинных дел и задач, звезды рекомендуют найти себе занятие, способное не только вас развлечь, но и чему-то научить.

Телец

В этот день Тельцы могут затосковать по былым временам. Правда, вы все равно отдаете себе отчет, что изменения неизбежны. День погрустите, а затем придется вновь становиться в строй.

Близнецы

Достигшие успеха в бизнесе Близнецы почувствуют в этот день грусть, хотя для этого нет совершенно никаких причин. Вероятнее всего вам просто нужна новая большая цель.

Рак

Раки в этот день будут разрываться между желанием заняться спортом и свернуться калачиком в кровати. Звезды предлагают уделить немного времени обоим занятиям, найдя таким образом компромиссное решение.

Лев

Память Львов в этот день может сыграть с вами злую шутку, проигрывая вновь и вновь не самые приятные моменты из вашего прошлого.

Дева

Звезды категорически не рекомендуют Девам начинать в этот день любые проекты, особенно, если они связаны с творчеством. Правда, это не помешает вам генерировать новые идеи.

Весы

Весам не следует воспринимать неудачи как постоянное явление. Звезды уверяют, что все неурядицы носят временный характер, свидетельством чего являются ваши успехи в бизнесе.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионам пора выбрать новую вершину и приступить к ее штурму, так как эйфория от ваших недавних побед уже прошла и вы начинаете грустить.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут быть напуганы огромной кучей документов, в которой вам предстоит разобраться. Соберитесь и начинайте работать, все не так страшно, как кажется.

Козерог

Оставшимся в одиночестве Козерогам, избранник которых уехал из города, не следует ревновать. Вероятнее всего ваш любимый тоже скучает по вам.

Водолей

Неспособность Водолеев сосредоточиться заставит вас в этот день выполнять только рутинные задачи, которые вы можете делать «на автомате», слушая любимую музыку.

Рыбы

Некоторые проблемы на работе у Рыб будут носить лишь временный характер, уверены звезды. Поэтому вам не следует впадать в депрессию, полагая, что началась «черная полоса».

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