Гороскоп на апрель 2020 года: Близнецы окажутся на «американских горках», Девам придется все планировать, а Рыбам лучше следить за словами

Овен

Преодолеть финансовые трудности Овнам поможет позитивный ход мыслей. Приготовьтесь экономить в этом месяце и тщательно спланировать свой бюджет. Самое время пересмотреть свое агрессивное поведение при переговорах и попробовать новый, более мягкий стиль. В общении с родными и близкими также не помешает стать деликатнее.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Львы, карьера – Весы.

Телец

Начало месяца станет не самым удачным временем для Тельцов, но вскоре ситуация наладится. Еще вам следует научиться не паниковать при получении плохих новостей. Укрепите в этом месяце вашу связь с любимым человеком или возродите старый роман. Хорошее время для изучения чего-то нового.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Стрельцы.

Близнецы

В этом месяце Близнецы окажутся на «американских горках» – от поражения до победы, от падения до взлета может пролететь всего один миг. В редкие моменты будет наступать затишье, но лишь для того, чтобы вы успели отдышаться. Стабильность придет в вашу жизнь примерно в конце месяца.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Рак

Этот месяц в целом должен быть хорошим для Раков, которым звезды советуют держаться как можно дальше от «токсичных» людей, провоцирующих у вас появление страхов и неуверенности. Также не следует быть слишком вспыльчивым и агрессивным, чтобы не нажить врагов. В остальном отличный месяц.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Стрельцы.

Лев

Любые проявления агрессии и эгоизма Львам следует сразу же подавлять, особенно если эти чувства возникают при общении с близкими вам людьми. Весь месяц вы будете в центре внимания, поэтому одинокие представители знака имеют высокие шансы найти свою половинку.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Козероги.

Дева

Девы в первой половине месяца будут весьма энергичны, а во второй может появиться забывчивость, поэтому звезды рекомендуют с этого момента начинать тщательно планировать свой день. Также нужно будет отказаться от командировок и других длительных и дальних поездок, начать экономить средства.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Скорпионы, карьера – Рыбы.

Весы

Одинокие Весы в этом месяце смогут не только найти новых друзей, но и обрести свою романтическую половинку. Следует помогать близким и людям, оказавшимся в сложной ситуации. В делах при принятии решений лучше опираться на интуицию, подсказывают звезды. В средствах вы ограничены не будете.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Овны.

Скорпион

В этом месяце Скорпионам стоит спокойно воспринимать критику в свой адрес, не отвечая негативом на негатив. Работайте и помогайте своим близким, но делайте это спокойно, без нервов. Звезды советуют уделять больше времени для общения с избранником. Будьте уверены в себе и не паникуйте.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Рыбы, карьера – Близнецы.

Стрелец

Все проблемы, которые будут сваливаться на голову Стрельцов в этом месяце, нужно решать сразу, не откладывая их в долгий ящик. Больше времени проводите со своей половинкой, также старайтесь не переутомляться и хорошо отдыхать. Критику в адрес окружающих лучше отложите на потом.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Козерог

Звезды советуют Козерогам научиться в этом месяце по максимуму использовать свои сильные стороны, и постараться не заводить новых врагов. Лучше в каждом человеке пытаться разглядеть потенциального партнера, чем противника. Концентрация на работе поможет вам легко преодолеть этот месяц и все его сложности.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Тельцы, карьера – Близнецы.

Водолей

Звезды уверены, что этот месяц будет удачным для Водолеев, которые будут совершать покупки. Удача будет сопутствовать вам в работе и финансовых делах. Правда, придется все тщательно планировать, иначе неправильно расставленные приоритеты могут смешать все ваши карты. В целом хороший месяц.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Рыбы

Рыбам также будет легко преодолеть апрель, как и некоторым другим знакам, при условии, что вы возьмете себя в руки и более не будете ждать чуда. Одинокие представители знака могут встретить половинку ближе к концу месяца, а уже нашедшим свою любовь, следует быть осторожнее со словами.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Раки, карьера – Весы.

Читайте также Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами