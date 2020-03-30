Мордовский краеведческий музей запустил виртуальный проект

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И. Д. Воронина запустил виртуальный проект под названием «Музей в каждый дом».

Лекция «Великие вымирания в геологической истории Земли» из цикла культурно-образовательной интерактивной программы «Палеонтологический детектив» будет проведена 3 апреля. На следующий день состоится презентация первой части коллекции «Секреты документов XVII века». В воскресенье, 5 апреля, пройдет презентация второй части указанной коллекции.

Все трансляции будут доступны в группах музея в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и на канале YouTube. Данные трансляции будут начинаться в 12:00.

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Источник: mrkm.ru