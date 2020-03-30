Народные приметы на 31 марта подскажут, будут ли ближайшие дни теплыми и ясными

Народные приметы на 31 марта поведают о перспективах потепления.

Несколько столетий назад люди доверяли примете, которая гласит, что комары, замеченные в последний день первого месяца весны, являются предвестниками ясной и теплой погоды. Также в былые времена существовало поверье, согласно которому рыхлый снег в поле, наблюдающийся 31 марта, свидетельствует о том, что урожай будет плохим.

Народные приметы запрещают в этот день семьям, в которых есть маленькие дети, давать кому-либо еду, чтобы ребенок вырос счастливым.

Кроме того, поверья не советуют 31 марта совершать покупки, поскольку они в итоге окажутся неудачными.