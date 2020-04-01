В Мордовии полицейские подвели итоги работы по взысканию штрафов за январь – февраль 2020 года

В Мордовии сотрудники полиции подвели итоги работы по взысканию административных штрафов за январь-февраль текущего года.

Общая сумма наложенных административных штрафов за январь-февраль нынешнего года составила 1,256 млн рублей, из них было взыскано 788 тыс. рублей, что составляет 62,7%.

За отчетный период в Мордовии сотрудниками полиции было составлено 479 протоколов об административных правонарушениях.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф