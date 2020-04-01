Прокуратура Мордовии выявила нарушения прав льготной категории граждан

Прокуратурой Мордовии была проведена плановая проверка соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов, пенсионеров, лиц предпенсионного возраста.

В ходе проведения проверки было выявлено 804 нарушения законов в сфере защиты прав пенсионеров и инвалидов, в целях их устранения был опротестован 21 незаконный локальный акт, в суд было направлено 49 исковых заявлений.

Устранение выявленных нарушений закона остается на контроле прокуратуры республики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru