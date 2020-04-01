В Саранске был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали 25-летнего автомобилиста, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Днём 31 марта на улице Сущинского инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Лада-Калина», за рулем которого находился 25-летний молодой человек. В ходе проверки документов было установлено, что водительское удостоверение автомобилиста находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель «Лады» был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

Ранее сообщалось о том, что в Торбеевском районе был задержан пьяный автомобилист.

Источник: гибдд.рф