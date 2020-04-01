Прокуратура Мордовии контролирует соблюдение трудовых прав сотрудников организаций в нерабочие дни

На контроле прокуратуры Мордовии находятся вопросы соблюдения трудовых прав работников организаций в нерабочие дни.

После получения информации о деятельности ЗАО «Плайтерра» в нерабочие дни прокуратурой республики была организована проверка, в ходе которой были выявлены факты выполнения несколькими работниками указанного общества трудовых обязанностей по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов.

В результате прокурорского вмешательства указанная организация приостановила деятельность, работники были освобождены от исполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.

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Источник: prokrm.ru