В Торбеевском районе был задержан 26-летний парень, подозреваемый в угоне автомобиля

В Торбеевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего молодого человека, который подозревается в угоне автомобиля.

Стражами порядка было установлено, что 31 марта 26-летний гражданин, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за различные нарушения закона, гостил у своей знакомой, проживающей в селе Краснополье. Парень употреблял спиртное. После завершения попойки молодой человек вышел на улицу и обратил внимание на припаркованный поблизости автомобиль марки ВАЗ-2114. Дверь транспортного средства не была заперта, а в замке зажигания были ключи. Парень сел за руль, завел мотор и отправился в путь. В селе Перевесье молодой человек оставил угнанный автомобиль возле фермы.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф