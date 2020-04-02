Гороскоп на 3 апреля: Тельцы могут потерять связь с реальностью, Львам не стоит переживать из-за мелочей, а Рыбы должны пользоваться только фактами

Овен

В этот день Овнам будут помогать своим друзьям, только не следует поддерживать их идеи, которые явно обречены на провал.

Телец

Творческие способности Тельцов будут на высоте в этот день, однако не следует уж слишком вживаться в образ художника и терять связь с реальностью.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам поверить в то, что вы можете превратить свои мечты в реальность, и начать действовать в этом направлении.

Рак

В этот день лучше не пытаться сбежать от выполнения своих обязанностей, Раки. Насколько хорошей бы вам не показалась эта идея сейчас, позже вам придется за нее расплачиваться.

Лев

Львам не следует слишком переживать из-за неприятных мелочей на романтическом фронте. Любовь не бывает простой, но и несчастной ей быть вовсе не обязательно.

Дева

Поддержать друзей, которым очень плохо в этот день, придется Девам, но это не значит что нужно поощрять любую придуманную ими глупость.

Весы

Напряженность в романтических отношениях Весов и вашего избранника уже нельзя игнорировать. Причиной может быть банальное недопонимание, постарайтесь расставить все точки над «i».

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам смелее действовать на романтическом направлении, но не следует быть излишне самоуверенным, поскольку это помешает увидеть истинную картину.

Стрелец

Прагматичным, привыкшим твердо стоять на земле Стрельцам не помешает дать волю своей фантазии и взмыть в небо на ее крыльях. Это привнесет баланс в вашу жизнь.

Козерог

В некоторых случаях шутливым Козерогам следует показывать свою серьезную сторону и этот день, уверены звезды, как раз является таковым случаем.

Водолей

В этот день запахи могут сыграть очень важную роль, Водолеи. Услышав какой-то запах вы можете, к примеру, вспомнить давнюю любовь или очень дорогого человека, с которым вы расстались.

Рыбы

Рыбам в этот день предстоит спорить с серьезным оппонентом, поэтому в качестве аргументов используйте только факты и никаких домыслов, иначе проиграете.

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