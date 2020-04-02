В Мордовии пойдет под суд 40-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании 16-летней девушки

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 40-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании 16-летней девушки.

В начале декабря прошлого года 16-летняя девушка, проживающая в Теньгушевском районе, гостила у своей знакомой. В определенный момент последняя на некоторое время отлучилась по своим делам. В итоге 16-летняя девушка осталась в доме вместе с бывшим супругом своей знакомой. Мужчина, воспользовавшись сложившимися обстоятельствами, совершил в отношении несовершеннолетней гостьи насильственные действия сексуального характера.

В кратчайшие сроки 40-летний гражданин был задержан.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф