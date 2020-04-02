Прокуратура Торбеевского района обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Сотрудники прокуратуры Торбеевского района провели проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В ходе проверки было установлено, что администрацией Торбеевского городского поселения в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона на летнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров.

При этом проектом муниципального контракта в нарушение требований законодательства не был установлен гарантийный срок на дорожную разметку.

Глава администрации городского поселения был привлечен к административной ответственности.

Также читайте о том, что в аптеках Ромодановского района лекарства продавались по завышенным ценам.

Источник: prokrm.ru