В Саранске был задержан мужчина, пытавшийся украсть продукты из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 47-летний мужчина, который пытался украсть продукты из магазина.

Вечером 1 апреля 47-летний гражданин, находясь в магазине, расположенном в центральной части города, пытался пронести продукты мимо кассы. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

Для дальнейшего разбирательства задержанный правоохранителями гражданин был передан сотрудникам УМВД России по Саранску.

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Источник: vk.com/saransk_photo