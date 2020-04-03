Гороскоп на 4 апреля: Овнам дорога будет каждая секунда, Девам лучше избавиться от некоторых убеждений, а Скорпионов подведет внешность

Овен

Овны в этот день будут перегружены. Даже если у вас нет детей, все равно найдется что-то, что вымотает вас окончательно. Используйте даже малейшую паузу для отдыха.

Телец

От плохого настроения Тельцам помогут избавиться коллеги на работе, с которым вы за долгое время успели наладить хорошие отношения.

Близнецы

Каждый шаг Близнецов будет даваться вам неимоверными усилиями, как если бы вы носили мешки с песком. Следует убедиться, что подсознательно вы сами себя не саботируете.

Рак

В этот день Раки могут ощутить прилив творческих сил, фантазии и вдохновения. Вы захотите начать какой-то новый проект, но вам могут помешать звонки, смс и другие виды связи.

Лев

Звезды советуют Львам в этот день один раз нарушить свой же запрет и посмотреть, что из этого получится. Доверьтесь инстинктам.

Дева

Девы могут в этот день серьезно обновиться, говорят звезды, советующие избавиться от старых догм и убеждений, которых вы придерживаетесь по привычке.

Весы

В этот день Весы могут быть втянуты на работе в конфликт, который звезды рекомендуют сгладить остроумной шуткой. Виновного определит начальство, так что будьте на высоте.

Скорпион

Скорпионы могут быть слегка неуверенными в себе из-за своей внешности, но уже к вечеру вы найдете решение и беспокойство вас покинет.

Стрелец

Звезды советуют одиноким Стрельцам задуматься об обустройстве своей личной жизни. Другим представителям знака следует больше прислушиваться к желаниям своих близких.

Козерог

Желания и стремления Козерогов могут быть похоронены в этот под грудой рутинных дел и задач, которые должны выполнять. Может быть в другой день вы сделаете еще один шаг к мечте.

Водолей

Водолеям стоит задуматься, готовы ли они в данный отрезок своей жизни к романтическим отношениям и потрясениям, которые они могут вызвать.

Рыбы

Если Рыбы мечтали попросить руководство о повышении, то делать это нужно именно в этот день, уверяют звезды, так как ваша способность соблазнять и обольщать на пике, и вам никто не сможет отказать.

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