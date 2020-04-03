Информация о том, что жителей Мордовии будут заставлять проходить вакцинацию, является ложью

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии предупреждает жителей республики о распространении в социальных сетях ложной информации о мерах, принимаемых для борьбы с коронавирусом.

Недавно в социальных сетях были замечены публикации, содержащие информацию о том, что в Мордовии врачи и полицейские будут ходить по домам, дабы заставить граждан пройти тест на коронавирус и обязательную вакцинацию. Представители МВД официально заявляют, что данные сведения никоим образом не соответствуют действительности.

Кроме того, ГУ МВД РФ напоминает о том, что граждане, которые распространяют ложную информацию, угрожающую общественному порядку и безопасности, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 30 до 100 тыс. рублей соответственно.

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Источник: 13.мвд.рф