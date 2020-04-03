В Саранске общественники и полицейские расклеили информационные листовки о профилактике коронавируса

В Саранске представители общественности и сотрудники МВД провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение распространения коронавирусной инфекции и соблюдение режима самоизоляции.

Стражи порядка вместе с общественниками расклеили на информационных стендах многоквартирных домов памятки о том, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы защититься от заболевания.

Во время личных бесед сотрудники полиции и общественники напомнили жителям Саранска о том, как важно сегодня соблюдать режим самоизоляции и временные ограничения.

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Источник: 13.мвд.рф