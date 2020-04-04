Народные приметы на 5 апреля подскажут, продержится ли до конца месяца хорошая погода

Народные приметы на 5 апреля помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении второго месяца весны.

В былые времена людьми, которые следили за закономерностями изменения метеорологической обстановки, была замечена особенность, заключающаяся в том, что теплый день и морозная ночь 5 апреля являются предвестниками того, что до конца четвертого месяца года будет иметь место хорошая погода.

Речная волна, которая в этот день идет против течения, народными приметами называется сигналом о скором похолодании и приближении осадков.

Если в пятый день апреля раздался первый весенний гром, а снег ещё окончательно не сошел, следует готовиться к холодному лету.