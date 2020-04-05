Полицейские рекомендуют жителям Мордовии быть бдительными при получении сообщений о положенных компенсационных выплатах

Представители ГУ МВД РФ по Мордовии призывают граждан быть бдительными при получении уведомлений о выплате компенсаций.

В последнее время в социальных сетях жители Мордовии всё чаще получают сообщения, которые гласят, что им полагаются компенсационные выплаты. В тексте в большинстве случаев имеется логотип портала государственных услуг, а также соответствующая подпись. Гражданам предлагается перейти по ссылке, содержащейся в сообщении, затем указать персональные данные, а после этого заплатить за подтверждение личности, регистрацию заявления, комиссию и пошлину. В конечном итоге никакие выплаты не перечисляются.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует связаться с представителями организации, от которой полагается выплата, и проверить достоверность полученной информации.

Также читайте о том, что МВД по Мордовии напоминает об ответственности за дачу взятки должностному лицу.

Источник: 13.мвд.рф