Гороскоп на 6 апреля: Раков порадует звонок друга, представителей знака Весы подведет интуиция, а Козероги будут принимать гостей

Овен

Овнов могут ввести в заблуждение, сообщив неприятные новости о вашей компании – кризис, начало банкротства. Не паникуйте, скорее всего это слухи, перепроверьте все данные.

Телец

Звезды советуют Тельцам носить с собой ручку и блокнот, поскольку ваше озарение будет сиюминутным и нужно будет успеть записать вашу гениальную идею.

Близнецы

У Близнецов на работе внезапно уволится близкий вам человек. Выясните причину, иначе вас будут терзать мысли о плохом состоянии дел в компании.

Рак

В этот день с Раками может связаться ваш давний знакомый, который сообщит вам хорошие известия. Правда, остаток дня будет не таким ободряющим.

Лев

Дурной сон Львов может не давать вам покоя весь день. Попытайтесь расшифровать видение и тогда вы обретете долгожданное спокойствие.

Дева

Девы могут обидеться на близкого человека, который в минуту раздражения сорвался на вас. Не делайте глупостей и уже через день-другой все вернется в норму.

Весы

Интуиция и дар предчувствия, которые всегда помогали Весам, в этот день «возьмут выходной», поэтому следует полагаться на другие ваши чувства.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов, что полученная по телефону или другому каналу связи информация может оказаться простой сплетней. Проверяйте все денные.

Стрелец

В этот день Стрельцов могут порадовать дополнительные деньги, но для их получения вам придется потратить несколько лишних часов.

Козерог

Тщательно составленное расписание Козерогов может быть нарушено внезапным визитом гостя. Придется много звонить и переносить запланированные встречи.

Водолей

Водолеи могут попасть в неприятную ситуацию, которая потребует непредвиденных денежных расходов. Изучите свои финансы и вы найдете необходимые средства.

Рыбы

В этот день Рыбы могут скучать о своем избраннике, с которым вы находитесь в разлуке. Отвлеките себя каким-то занятием, или запланируйте на вечер встречу с друзьями.

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