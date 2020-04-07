Гороскоп на 8 апреля: Близнецы останутся в одиночестве, Скорпионы могут переесть, а Водолеям нужна прогулка на свежем воздухе

Овен

Овны могут переживать в этот день из-за своей внешности, но звезды уверены, что на самом деле вы выглядите лучше, чем вам кажется. В любом случае отдых пойдет вам на пользу.

Телец

Звезды советуют Тельцам не торопиться сдать проект, если вас не поджимают сроки. Выждите один-два дня и тогда работа сама собой наладится.

Близнецы

В этот день все попытки Близнецов связаться с кем-то из своих друзей и знакомых и договориться о встрече окажутся неудачными. Увидитесь с ними в другие дни.

Рак

Раки, приглашенные на мероприятие, где будут важные людьми с полезными контактами, могут оказаться заняты другими делами. Вы сможете найти выход и придете на встречу.

Лев

Звезды советуют Львам проявить креативность и тогда вы сможете способ посетить место, куда вы давно хотели поехать, но возможность предоставилась только сейчас.

Дева

Посещение нового для Дев места сможет изменить ход ваших мыслей и в вашу голову начнут приходить свежие идеи, способные помочь вам в работе.

Весы

Весам следует доверять своему избраннику, который говорит, что в этот день вы не сможете встретиться из-за завала на работе. Вскоре все наладится и вы вновь будете вместе.

Скорпион

Плохое самочувствие Скорпионов может быть связано с тем, что в последние дни вы словно голодный набросились на еду и напитки. Лучше следите за диетой.

Стрелец

В этот день Стрельцам может быть лишь к вечеру удастся связаться со своим избранником, но увидеться у вас не получится. Договоритесь встретиться на следующий день.

Козерог

Один из членов семьи Козерогов может вывести вас из себя, но лучше отвечать спокойно, чем сорваться и нагрубить, а затем извиняться и оправдываться.

Водолей

Отдых или прогулка активируют мозговую деятельность Водолеев, поэтому принять важное решение на свежем воздухе вам будет легко.

Рыбы

Финансовые трудности могут показаться Рыбам значительно страшнее, чем есть на самом деле. Найдите на чем сэкономить и уже через неделю-другую ситуация вернется в норму, уверены звезды.

Читайте также Гороскоп на апрель 2020 года: Близнецы окажутся на «американских горках», Девам придется все планировать, а Рыбам лучше следить за словами

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами