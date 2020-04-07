В Саранске был продлен срок содержания под стражей жителя Новосибирска, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков

В Саранске суд продлил срок содержания под стражей жителя Новосибирска, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Ленинский районный суд Саранска с учетом характера и степени общественной опасности преступления, в совершении которого обвиняется житель Новосибирска 1989 года рождения, принял решение о продлении срока его содержания под стражей до 20 июня текущего года включительно.

Сторона защиты намеревалась изменить указанное постановление, обратившись в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru