В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирса

В администрации Саранска 6 апреля прошло заседание оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев отметил, что 6 апреля некоторые предприятия Мордовии возобновили работу, а отдельные граждане ошибочно восприняли данное обстоятельство в качестве своего рода сигнала об ослаблении карантинных мер. Градоначальник подчеркнул, что самоизоляция является не чужой прихотью, а эффективной мерой в нынешних условиях, которую нужно соблюдать.

Пётр Тултаев поручил городской администрации на одном из швейных предприятий заказать 30 тыс. масок многоразового использования. Около 5 тыс. из них уже отшито. Маски предназначаются для сотрудников предприятий городского коммунального комплекса, школ, воспитателей в дежурных группах, работающих в детских садах, кондукторов муниципальных автобусов и троллейбусов.

Также градоначальник распорядился усилить мероприятия по дезинфекции муниципального общественного транспорта.

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Источник: adm-saransk.ru