В Мордовии главы сельских поселений понесут ответственность за горение сухой травы

В Мордовии было возбуждено два дела об административном правонарушении по факту горения сухой травы.

На минувших выходных на территории Большеберезниковского района имело место горение сухой травянистой растительности на площади около 10 гектар, создавая угрозу перехода огня на здания сразу в нескольких населенных пунктах.

Сотрудниками МЧС было установлено, что в селе Пермиси и деревне Федоровка не были проведены мероприятия, исключающие возможность перехода огня от горения сухой травы на здания населенных пунктов, по причине чего в отношении глав сельских поселений были возбуждены два дела об административном правонарушении.

Кроме того, в селе Судосево за разведение костра и сжигание мусора был привлечен к административной ответственности один гражданин.

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Источник: 13.mchs.gov.ru