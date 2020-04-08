В Мордовии главы администраций нескольких сельских поселений допустили нарушения антикоррупционного законодательства

В Краснослободском районе главы администраций нескольких сельских поселений допустили нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудниками прокуратуры указанного района в ходе проведения проверки было установлено, что администрациями 11 сельских поселений своевременная актуализация перечня должностей (при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) не проводится.

Прокурором рассматриваемого района главам администраций указанных сельских поселений были внесены представления.

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Источник: prokrm.ru