В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадали три человека

В Зубово-Полянском районе в результате столкновения двух иномарок пострадали три человека.

ДТП произошло утром 7 апреля на 447-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 32-летний гражданин, управлявший автомобилем марки Skoda Rapid, не занял крайнее положение, совершая левый поворот, вследствие чего транспортное средство врезалось в машину марки Toyota Corolla, выехавшую на встречную полосу по причине обгона двигавшегося впереди автомобиля.

Водитель Skoda, его 32-летний пассажир, а также 51-летний мужчина, управлявший второй иномаркой, были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Торбеевская ЦРБ».

Было установлено, что 32-летний автомобилист за последний год 23 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф