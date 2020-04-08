В Мордовии пойдет под суд житель Пензенской области, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Пензенской области, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Некоторое время назад транспортные полицейские в пассажирском поезде, направлявшемся из Самары в Санкт-Петербург, выявили 42-летнего жителя Пензенской области, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и изъято три свертка с марихуаной общей массой 9,6 г.

Мужчина сообщил, что в окрестностях Пензы он оборвал несколько кустов дикорастущей конопли с целью изготовления наркотического средства для личного потребления. По адресу проживания гражданина была обнаружена и изъята марихуана массой 84,5 г.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Пензенской области находятся на рассмотрении суда.

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Источник: vk.com/club150165597