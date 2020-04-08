Гороскоп на 9 апреля: Овнам придется изрядно потрудиться, Львов спасет их находчивость, а Скорпионам придется отложить на время работу

Овен

Полные энергии и стремящиеся к поставленной цели Овны могут быть призваны для выполнения срочных дел. Звезды советуют чередовать шаг к цели и выполнение одного срочного дела.

Телец

Негативное настроение, которое убьет у Тельцов желание что-либо делать вообще, нужно будет перебороть. Тренировка или просмотр комедии должны в этом помочь.

Близнецы

Близнецы остановились на половине пути к своим финансовым или карьерным целям, но это не признак того, что такая ситуация продлится вечно. Продолжайте движение через пару дней.

Рак

В этот день напарник Раков или коллега по работе может впасть в депрессию и прекратить выполнять свои обязанности. Если что-то срочное, то сделайте работу за него, но даже если вы откажетесь, то не следует после этого себя чувствовать виноватым.

Лев

Находчивость и изобретательность Львов в очередной раз спасут вас, когда ваша поездка или путешествие будет отменено, и вы не будете знать, что делать дальше.

Дева

Звезды ясно дают понять, что Девам в этот день не стоит посещать казино ли играть в лотерею, так как удача будет явно не на вашей стороне.

Весы

Настойчивое желание побыть наедине будет весь преследовать представителей знака Весы. Если вы начнете работать, то это просто истощит вас. Устройте себе выходной.

Скорпион

Мир точно не остановится, если Скорпионы в этот день отложат работу ради выполнения более важных дел. Отдохнуть вы успеете позже.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут захотеть совершить дорогую покупку, но быстрая проверка ваших финансов покажет, что лучше с этим повременить.

Козерог

Монотонная и рутинная работа вымотает Козерогов в этот день, поэтому вечером постарайтесь создать себе хорошее настроение и отдохнуть.

Водолей

С апатией, навалившейся на Водолеев, звезды рекомендуют бороться с помощью дневной прогулки и вечернего просмотра хорошего кинофильма.

Рыбы

Приглашение друзей Рыбам придется проигнорировать, так как ваше финансовое положение оставляет делать лучшего. На несколько дней сократите расходы до минимума.

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