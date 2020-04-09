Гороскоп на 10 апреля: Близнецов завалит бумажками, Девы и Весы могут сменить работу, а у Водолеев начнется новый жизненный этап

Овен

Звезды уверены, что Овнам удастся стать неплохим автором технических или профессионально ориентированных текстов, при условии, что вы не будете слишком часто переписывать свое творение, пытаясь получить идеал.

Телец

Если Тельцы планируют переехать в новое жилище, сделать косметический ремонт или другим образом улучшить свой дом, то сейчас самое подходящее время.

Близнецы

В этот день Близнецов завалит бумажной работой, но она очень важна, поэтому призовите на помощь коллегу или друга, если не будете справляться.

Рак

Впереди у Раков открываются отличные перспективы. Ответьте на все письма и телефонные звонки, ведь они могут стать началом вашей новой трудовой деятельности.

Лев

Способности Львов общаться и добиваться успеха там, где другие претерпели неудачу сыграют вам на руку в этот день.

Дева

Звезды уверены, что Девам не следует поддаваться панике и уходить с работы вместе с другими коллегами. Однако если вы уже решились, то взвесьте все «за» и «против» перед принятием столь важного решения.

Весы

Звонок или письмо могут подтолкнуть представителей знака Весы к началу работу в индустрии коммуникаций. Правда, звезды советуют очень хорошо все обдумать.

Скорпион

Весьма напряженный день обещает быть у Скорпионов, которым придется много общаться с разными людьми, пытаясь уладить возникшее ранее недоразумение.

Стрелец

В этот день у Стрельцов появятся отличные идеи, которые смогут принести вам успех, но для этого придется усердно поработать.

Козерог

Работа с документами в этот день может отнять много времени у Козерогов, которые благодаря тщательному планированию вскоре получат долгожданную прибыль.

Водолей

Звезды говорят, что у Водолеев начинается новая жизнь, попутчиком в которой станет романтический избранник или же деловой партнер, если вы трудоголик.

Рыбы

Рыбы могут найти себе подработку, для которой не нужны будут длительные поездки, а потребуются лишь ваши знания и интеллект.

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