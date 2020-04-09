В Мордовии полицейские подвели итоги работы по взысканию административных штрафов за первый квартал 2020 года

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии подвели итоги работы по взысканию административных штрафных санкций за первый квартал 2020 года.

За три месяца текущего года должностными лицами территориальных органов МВД РФ на районном уровне республики было наложено административных штрафов на общую сумму 1,916 млн рублей, из них было взыскано 1,407 млн рублей, что составляет 73,4%.

В общей сложности в период с января по март нынешнего года на территории Мордовии стражами порядка было составлено 705 протоколов об административных правонарушениях.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф