В Мордовии школьникам из малообеспеченных семей раздадут продуктовые наборы

В Мордовии школьникам из малообеспеченных семей будут предоставлены продуктовые наборы.

Указе Владимира Волкова «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019» предусматривает указанную меру поддержки.

Министерство образования Мордовии совместно с главами муниципальных районов республики и Саранска займется работой по выдаче продуктовых наборов.

По информации «Известий Мордовии».

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