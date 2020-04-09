В Саранске «Городское жилищное агентство» подвело итоги работы за первый квартал 2020 года

По итогам работы за первый квартал текущего года в Саранске КУ «Городское жилищное агентство» передало в собственность граждан в порядке приватизации из муниципального жилищного фонда города 126 жилых помещений.

Всего с 1 июля 1992 года в Саранске было приватизировано 87829 жилых помещений муниципального жилищного фонда, что составляет 95 %.

КУ «Городское жилищное агентство» напоминает, что основным принципом приватизации государственного и муниципального жилищного фонда является добровольность приобретения гражданами жилья в собственность.

Стоит отметить, что с февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья является бессрочной.

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Источник: adm-saransk.ru