В Мордовии индивидуальный предприниматель понесет отвественность за нарушения законодательства о пожарной безопасности

В Большеберзниковском районе индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности по причине нарушения законодательства о пожарной безопасности.
Сотрудниками прокуратуры было установлено, что индивидуальный предприниматель Самосадов А., занимающийся деятельностью по деревообработке, на пилораме, расположенной в непосредственной близости от лесного массива, не обеспечил своевременную очистку территории от горючих отходов. Кроме того, на рассматриваемой пилораме отсутствовали первичные средства пожаротушения, информационные материалы с номерами телефонов экстренных служб, специально оборудованные места для курения.
Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности.
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Источник: prokrm.ru