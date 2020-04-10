В Саранске в случае необходимости все сотрудники городской администрации выйдут на работу

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев прокомментировал рабочий график муниципальных служащих.

Несколько дней назад в одной из социальных сетей была размещена анонимная публикация, но её текст давал понять, что источником информации является сотрудник администрации Саранска. Данный пост содержал сведения о том, что мэр города якобы вопреки карантинным мерам принял решение, согласно которому все представители администрации должны выйти на работу, в том числе лица преклонного возраста и те, у кого есть маленькие дети.

Градоначальник, комментируя указанную публикацию, заявил, что на минувшей неделе был сформирован состав работников администрации, которые будут находиться на рабочих местах в период с 4 по 30 апреля. Некоторые сотрудники осуществляют трудовую деятельность по индивидуальному графику.

В нормативно-правовых документах, касающихся нерабочего периода, нет указаний, предусматривающих освобождение от работы муниципальных служащих.

Пётр Тултаев также отметил, что в случае необходимости будет принято решение о выводе на работу всех сотрудников администрации. Кроме того, градоначальник заявил, что муниципальные служащие являются представителями той профессии, которая предусматривает включение в работу в любое время и при любых обстоятельствах. Помимо этого, мэр призвал подчиненных бояться того, что горожане могут их назвать дезертирами за бездеятельность.

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Источник: adm-saransk.ru