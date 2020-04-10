Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Целью регионального проекта «Экспорт продукции АПК Республики Мордовии» является достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 50 млн долл. США к концу 2024 года. В 2020 году этот показатель должен составить 15,5 млн долл. США.

Федеральным проектом предусмотрены меры государственной поддержки при его реализации: льготное кредитование экспортно ориентированных предприятий, в том числе предоставление льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов с процентной ставкой 1-5 %; субсидирование мероприятий связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, а также направленных на создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями субъектов РФ в национальной системе аккредитации.