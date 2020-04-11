Гороскоп на 12 апреля: Тельцов завалит звонками и сообщениями, для Весов наступит «день излишков», а Козерогам следует составить список своих побед

Овен

Овнам нравится помогать окружающим вас людям, но в этот день вы можете сказать «Довольно!», так как начнете замечать, что вашей добротой пользуются.

Телец

В этот день Тельцов завалит звонками и сообщениями, и если вы не определите приоритеты, то никогда не справитесь с этой лавиной информации.

Близнецы

Разум Близнецов в этот день будет словно губка впитывать всю новую информацию, однако запоминать следует лишь те данные, которые являются достоверными.

Рак

Некоторые неудачи на работе могут вызвать у Раков чувство неудовлетворенности, которое вы можете попытаться заедать вкусняшками. Держите себя в руках.

Лев

Звезды говорят, что Львам не в чем себя винить, даже если ваши цели все еще не достигнуты. Процесс идет, и не беда, что вы придете к финишу чуть позже, чем планировали.

Дева

В этот день интуиция Дев будет на высоте, поэтому звезды советуют воспользоваться случаем и определить момент, когда вам будет лучше всего подойти к шефу насчет интересующих вас вопросов.

Весы

Весы этот день смело смогут назвать «днем излишков», ведь к вам не только поступят незапланированные деньги, но и найдется повод, чтобы «побаловать» себя чрезмерным количеством сладенького.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам быть на работе в этот день особенно терпеливым и сдерживать свои высказывания, даже если они вам кажутся безобидными.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут осознать, что вам нужны большие перемены в жизни, чтобы начать жить по-настоящему, не скрывая своих чувств. Правда, придется хорошо продумать план действий.

Козерог

Козерогам следует составить список своих побед и достижений, чтобы в трудные дни, которые могут настать, вам было на что морально опереться.

Водолей

Остроумие и хладнокровие Водолеев помогут вам преодолеть сложную ситуацию на работе. Не отвечайте на выпады завистников, завтра все вернется в норму.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам справляться со стрессом физическим нагрузками, которые также укрепят ваше тело. Решить сложную проблему поможет взгляд на нее под другим углом.

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