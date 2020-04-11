В Саранске были проведены рейды по предприятиям, строительным площадкам и торговым центрам

В Саранске 10 апреля сотрудники полиции провели рейды по предприятиям, строительным площадкам и торговым центрам.

В ходе указанных рейдов стражи порядка проверяли соблюдение требований временной приостановки деятельности организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Нарушений на стройплощадках и в торговых точках выявлено не было. В торговом центре «Макс» работают только аптеки. Правоохранители провели разъяснительную работу с фармацевтами.

Предприниматели и руководители организаций в большинстве своем с пониманием отнеслись к введению ограничительных мер.

Также читайте о том, что мэр Саранска подписал постановление, ограничивающее доступ на городские кладбища.

Источник: 13.мвд.рф