В Саранске 34-летний мужчина обвиняется незаконном производстве и сбыте специальных технических средств

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в противозаконном производстве и сбыте специальных технических средств.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что обвиняемый в 2016 году по договоренности осуществлял монтаж системы видеонаблюдения в помещениях, арендуемых коммерческой организацией. Без специальной лицензии мужчина самостоятельно изготовил технические средства, предназначенные для негласного визуального наблюдения и документирования. Гражданин встроил видеокамеры в корпуса акустических колонок и скрыл их перфорированными сетками. Данные колонки были установлены в развлекательном заведении и подключены к системе видеонаблюдения.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru