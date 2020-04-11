В Октябрьском районе Саранска в 2020 году благоустроят четыре дворовые территории

В рамках реализации муниципальной программы под названием «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах» в нынешнем году на территории Октябрьского района города запланировано благоустройство четырех дворовых территорий.

На проведение указанных работ были выделены денежные средства в сумме более 8,3 млн рублей. Будут благоустроены следующие дворовые территории: пр. 70 лет Октября, 98; ул. Лихачева, 32; ул. Сущинского, 36/4; ул. Косарева, 3/2.

Необходимые работы уже начаты подрядной организацией ООО «Дорожник».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru