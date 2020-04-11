В Ковылкинском районе были составлены административные материалы в отношении нарушителей правил пожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с представителями пожарно-спасательной части №17 провели комплексные отработки населенных пунктов Ковылкинского района.

Представители ведомства рассказывали жителям указанного района о правилах пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, а также доносили информацию о запрете сжигания мусора и сухой растительности.

В общей сложности было проинструктировано 567 граждан мерам пожарной безопасности.

Кроме того, было пресечено 28 случаев разведения костров и составлено 3 административных материала за нарушения требований пожарной безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru